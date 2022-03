Quasiment plus que des taux variables pour le gaz et l'électricité: est-ce encore intéressant de comparer?

Les dépenses en énergie prennent de plus en plus de place dans le budget des ménages et désormais, Engie ne proposera plus de contrat fixe en gaz et en électricité à ses clients. En Wallonie, il n'y a plus que Luminus qui propose (encore pour combien de temps?) des nouveaux contrats à taux fixes. Dans ce contexte, est-ce encore intéressant de changer de fournisseur ?

Seules les formules variables sont disponibles désormais sur le marché. Olivier Desclée, le porte-parole d'Engie, s'explique: "Si on voulait offrir des prix fixes à nos clients, ils seraient à un niveau tellement élevé que pour nous, ce n'est vraiment pas bon pour un tel client de le mettre un tel niveau. Et d'autre part pour nous, c'est vraiment très difficile d'aller sur les marchés pour trouver des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe."

Au vu des prix sur les marchés de gros, les fournisseurs ne peuvent eux non plus trouver de quoi se fournir à des prix stables pour pouvoir ensuite vous les garantir. Une situation qui durera tant que les prix resteront à ces niveaux record. "C'est bien sûr une situation temporaire et que nous suivons vraiment au jour le jour et dès que l'on pourra reproposer des contrats fixes à nos clients, nous le ferons bien entendu."

Malgré les contrats à taux variables seulement, comparer reste intéressant. Pour une consommation moyenne en gaz et électricité, il y a moyen de trouver des différences de plus de 1000€ par an. Et puis, il n'y a pas de petites économies : éteindre une multiprise ou baisser votre chauffage d'un degré sera d'autant plus intéressant que les prix seront élevés.