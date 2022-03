Témoignage de Virgile, un Liégeois de 21 ans: il revient d'Ukraine et va y retourner pour apporter son aide

Virgile, un jeune Liégeois de 21 ans, est parti en Ukraine quelques semaines pour apporter son aide et soigner les blessés. Le jeune homme est depuis rentré en Belgique et nous raconte.

Aider ses amis inondés en juillet dernier, ça a été une évidence pour lui. Même réaction un mois plus tard avec les victimes des incendies dans le sud de la France. Alors quand la guerre a commencé, Virgile n'a pas réfléchi longtemps. Il est parti. "Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont tout de suite dit il y a deux choix. Soit vous arrivez en tant que volontaire et vous aidez d'un point de vue défense et tout ça. Soit vous rentrez dans les rangs de l'armée. Mais si vous rentrez dans les rangs de l'armée, sachez que vous risquez de rentrer dans un coffre d'avion."

Quelques mois auparavant, il a suivi une courte formation avec la Défense. Il a appris les rudiments de la médecine de guerre. Son objectif : aider et soigner. "J'étais avec des jeunes entre 20 et 25 ans qui parfois venaient de terminer leurs études d'infirmiers, parfois c'était un bûcheron du Texas qui avait quelques compétences d'une point de vue médical et qui voulait faire uniquement de l'humanitaire ou du médical. il s'est déplacé là-bas pour pouvoir aider."

D'abord près de la frontière polonaise puis près de Kiev au front, il ramène des souvenirs de guerre. "On a été souvent, très souvent même, bombardés dans le campement où on était avec des impacts et des tremblements qui nous ont fait à chaque fois un petit peu sursauter la nuit. Mais voilà, le but était de porter assistance médicale là où les Ukrainiens en avaient besoin."

Etudiant en architecture, il a pu mettre ses connaissances au service de la construction d'un poste avancé. "C'était intéressant aussi de pouvoir construire avec ces blocs de sable, aménager, pouvoir mettre en place des postes de tir."

Parmi les quelques photos et vidéos qu'il a ramenées de ses trois semaines sur place, il y a ce moment émouvant: "On s'est retrouvés à chanter notre hymne national de chacun des pays, notamment l'hymne ukrainien qui est chanté par un chanteur d'opéra qui nous a hébergés pendant un moment dans cette ville. C'est vrai que ça reste émouvant parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a une puissance et une détermination à défendre leur culture et leur peuple."

Virgile ne restera pas longtemps à Liège. "J'y retourne la semaine prochaine. J'attends une livraison de matériel médical pour pouvoir avoir, je pense, mon compressif et tout ça à apporter sur Kiev, mais oui, je pense qu' il y retourner très prochainement. Je pars pendant les vacances de Pâques", pour ne pas encore rater de cours.