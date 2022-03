Chayenne Van Aarle sacrée Miss Belgique 2022

(Belga) L'Anversoise Chayenne Van Aarle, hôtesse de l'air âgée de 22 ans, a été sacrée Miss Belgique 2022, samedi lors d'une soirée de gala à Adinkerke (La Panne). Elle succède ainsi à Kedist Deltour.

"Je suis né dans une caravane, mais j'ai grandi dans un château. Mon père a adopté et soigné des animaux de cirque retraités", a déclaré la lauréate durant la soirée. "J'ai appris que si vous travaillez dur, vous pouvez atteindre vos objectifs." Elle Leclercq, originaire de Lokeren, a quant à elle terminé première dauphine. La Limbourgeoise Silvana Spyros complète le podium comme deuxième dauphine. Chayenne Van Aarle repart avec une Volvo avec carte carburant d'un an et d'autres prix. Le bourgmestre de La Panne Bram Degrieck faisait notamment partie du jury cette année, de même que Miss Ukraine. Cette dernière a brièvement pris la parole durant la soirée. "Dans mon pays, une vraie guerre fait rage, et ce ne sont pas seulement des soldats qui meurent. Des civils aussi, y compris des femmes et des enfants innocents. C'est pourquoi je demande à l'OTAN de soutenir notre pays. Les Ukrainiens se battent pour protéger la démocratie dans toute l'Europe." Au départ, pas moins de 2.000 filles s'étaient inscrites pour cette 55e édition de l'élection Miss Belgique, la 18e sous la direction de Darline Devos. (Belga)