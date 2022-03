Coronavirus - São Paulo lève l'état d'urgence sanitaire après deux ans

(Belga) La plus grande ville du Brésil, São Paulo, a levé l'état d'urgence introduit en pleine crise d'épidémie de Covid-19, après deux ans. La décision est entrée en vigueur dès sa publication au journal officiel de la ville samedi.

Le taux d'occupation des lits de soins intensifs pour les patients atteints de coronavirus s'élève désormais à 26%, selon le dernier bulletin de la ville. Au plus fort de la vague de Covid-19 en mars et avril de l'année dernière, des fosses communes avaient été creusées alors que le système de santé du centre financier et culturel du Brésil s'effondrait. Mais au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, le nombre de décès a fortement diminué et la situation s'est améliorée. São Paulo affirme avoir entièrement vacciné 100% de sa population adulte et se surnomme la "capitale mondiale de la vaccination". Dans l'ensemble du Brésil, plus de 70% de la population est entièrement vaccinée. Selon les chiffres officiels, près de 30 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus au Brésil et plus de 650.000 sont décédées. Seuls les États-Unis comptent davantage de décès liés au Covid-19.