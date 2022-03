Flash-backs, cauchemars, crises de panique: après un drame tel que celui de Strépy, comment gérer le traumatisme?

Vivre un drame tel que celui survenu à Strépy-Braquegnies, où une voiture circulant à vive allure a heurté un groupe carnavalesque, faisant 6 morts et 39 blessés, peut engendrer un véritable stress post-traumatique et provoquer des manifestations multiples aussi bien physiques que psychologiques comme des flash-backs, des crises de panique ou des cauchemars récurrents.

Mais ce traumatisme peut être soigné via la thérapie. Différents types de traitements existent, en fonction de la temporalité. "Par exemple, en cas de traumatisme immédiat, on va faire une prise en charge immédiate au niveau de toutes les personnes présentes. On peut leur proposer un debriefing ou un defusing: deux thérapies de groupe pour éviter le stress post-traumatique par la suite", explique Laurianne Fabry, psychologue à la clinique du trauma, à l'hôpital Brugmann.

Si l'évènement est antérieur, la thérapie proposée diffère. "Si l'on se trouve avec de personnes qui sont déjà dans des critères de stress post traumatique, donc qui sont hantées par l'événement plusieurs mois après sa survenue alors on va aller vers d'autres types de thérapies, de la psychothérapie principalement", précise Laurianne Fabry.