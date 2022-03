Des problèmes d'affichage dans les gares à cause d'un souci informatique

(Belga) Les panneaux d'affichage sont perturbés dans les gares belges et ne fournissent pas d'informations correctes sur le trafic ferroviaire dimanche matin, rapporte la SNCB. Des stands d'information ont été installés dans les grandes gares pour aider les voyageurs.

Le problème technique concerne toute la Belgique et s'explique par un souci informatique. Il n'y a aucun lien avec le passage à l'heure d'été, précise la SNCB. "Le problème s'est déclaré avec les premiers trains dimanche", explique le porte-parole Dimitri Temmerman. "Même les informations diffusées par la voix informatique dans les gares n'étaient pas correctes." La SNCB n'est pas en mesure d'indiquer quand le problème sera résolu. "Nous essayons de le réparer le plus rapidement possible", assure Dimitri Temmerman. Les voyageurs peuvent utiliser l'application SNCB pour obtenir des informations correctes. Des stands ont également été installés à Gand-Saint-Pierre, Louvain, Anvers-Berchem, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Sud, Charleroi-Sud, Tournai et Namur entre autres. (Belga)