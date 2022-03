Quelque 2,3 millions d'Ukrainiens ont déjà fui vers la Pologne

(Belga) Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, 2,3 millions de personnes ont fui vers la Pologne, ont indiqué les gardes-frontières polonais dimanche sur Twitter. Samedi, environ 31.100 personnes ont été enregistrées à la frontière. On ne sait toutefois pas combien de réfugiés sont restés en Pologne et combien ont rejoint d'autres pays de l'Union européenne.

Quelque 339.000 personnes ont par ailleurs traversé la frontière polonaise vers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Il s'agit généralement d'Ukrainiens qui veulent rejoindre l'armée pour lutter contre les Russes ou qui souhaitent aider la population. Avant le début de l'attaque russe, l'Ukraine comptait plus de 44 millions d'habitants. Le pays partage une frontière longue de plus de 500 kilomètres avec la Pologne. Selon les Nations unies, 3,7 millions de personnes au total ont fui le pays depuis l'invasion russe. La plupart des réfugiés se rendent en Pologne, mais la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la Slovaquie accueillent également des Ukrainiens fuyant la guerre. (Belga)