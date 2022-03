Davantage de nuages en début de semaine

(Belga) Les nuages bas qui traînent ce dimanche en début d'après-midi devraient se dissiper et laisser la place à de larges éclaircies, malgré quelques champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés sur les plages, 16 ou 17 degrés sur le centre du pays et 18 degrés dans l'extrême sud. Le vent deviendra faible à modéré d'est à nord-est ou de direction variable dans l'intérieur des terres, et modéré de nord-nord-est au littoral.

Ce soir et en début de nuit, le ciel sera d'abord serein à peu nuageux. Des bancs de brouillard se formeront ensuite, plus nombreux en Basse et Moyenne Belgique. Les températures redescendront entre 1 et 6 degrés. Lundi, la journée débutera avec du brouillard sur de nombreuses régions. Le soleil s'imposera provisoirement ensuite, jusqu'à l'arrivée de nuages d'altitude par le sud-ouest. Les maxima oscilleront entre 12 et 18 degrés. Mardi, la nébulosité sera souvent abondante et quelques averses pourront se produire par endroits. Les maxima se situeront entre 11 degrés à la côte et 17 degrés dans le sud du pays. (Belga)