Nino, le passager de la voiture du drame de Strépy, va quitter La Louvière: "Il vit une situation difficilement supportable" (vidéo)

Dimanche dernier, La Louvière a été touchée en plein cœur. Vers 5h du matin, deux trentenaires à bord d’une BMW ont percuté un groupe de carnavalistes, ôtant la vie de six personnes. Les victimes s'appellent Fred Cicero, Frederic D’Andrea, Laure Gara, Salvatore Imperiale, Mario Cascarano et Michelina Imperiale. Paolo, le chauffeur du véhicule, le reconnaîtra plus tard : à cet instant, sa BMW roule trop vite. Il est depuis en prison, inculpé d'homicide involontaire notamment.

Quant à son passager, Nino, la situation semble complexe depuis le drame. Celui qui prétend qu'il était endormi au moment des faits, vivrait une situation "difficilement supportable", selon son avocat, Nasredine Benzerfa. Invité à s'exprimer à ce sujet dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", le conseil du trentenaire a indiqué que son client allait prochainement quitter la ville. "Il vit toujours chez ses parents et il va prendre, dans un futur très proche, des dispositions nécessaires pour quitter La Louvière. Il n'a pas pu le faire, il est pour le moment en incapacité de travail", a indiqué l'avocat, précisant que Nino travaillait auprès d'un opérateur téléphonique et bénéficiait par ailleurs d'un suivi psychologique. Pour rappel, il est libre et inculpé de non-assistance à personnes en danger.