Faut-il établir un service militaire volontaire en Belgique? Entre le PTB et le PS, les avis divergent

Depuis quelques semaines, on réalise à quel point notre armée est "malade": plus de chars, peu d'avions, et pas assez de munitions. Seuls l'Espagne et le Luxembourg investissent moins que la Belgique pour leur Défense au niveau de l'Otan. Faut-il dépenser plus? Entre le PS et le PTB, les avis divergent.

Cette année, le gouvernement fédéral a tout à coup augmenté le budget de la Défense. Il faut dire que notre pays est tout sauf prêt pour affronter une guerre. Depuis 1 mois, date de l'invasion russe en Ukraine, cette question résonne. En cas d'attaque, les jeunes Belges se battraient-ils comme les Ukrainiens si notre pays était envahi ? Faut-il davantage dépenser pour notre armée ? La question se pose alors que, ce jeudi, la Défense a déjà reçu une bonne nouvelle : l’armée belge recevra, en plus des efforts budgétaires déjà prévus, une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros. Une augmentation prônée par l’Otan, qui réclame que 2% du PIB de ses Etats-membres soit consacré à la Défense. Par ailleurs, faudrait-il envisager d’établir un service militaire volontaire dans notre pays ? C'était l'un des débats de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" ce midi. Pour tenter d'y répondre, Christophe Lacroix, député fédéral PS et Marc Bottenga, député européen PTB étaient présents sur le plateau. Faut-il établir un service militaire en Belgique? Pour Christophe Lacroix, un service militaire volontaire doit être mis en place en Belgique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? "Si vous vous sentez engagé pour la société et que vous êtes majeur, vous pourrez donc vous engager à ce niveau-là en recevant des formations", précise-t-il. Il s'agit d'un "service collectif qui servirait à aider la société en lien avec tout ce qui est d'utilité publique et collective. Pas d'armes ni d'exercices de tirs mais des formations pour les soins d'urgences par exemple", ajoute le député européen PS. Mais alors, c'est quoi la différence avec le service militaire classique? "Pendant 1 an, on vous forme à l'armée. Là, ce sera plus général". Sur le fond, Marc Botenga, député européen PTB, est plutôt d'accord. C'est sur la forme que les avis divergent: "Je suis pour un service citoyen volontaire", nuance-t-il sur le plateau de l'émission. "Voyons ça dans un cadre plus large de service public", ajoute-t-il. Les dépenses militaires: faut-il , comme le souhaite l'Otan, augmenter le budget de la Défense à 2% du PIB? L'Otan prône une augmentation du budget militaire de ses Etats-membres. Ainsi, l'Otan réclame que 2% du PIB de ses Etats-membres soit consacré à la Défense. Bonne ou mauvaise idée? "C'est une erreur. L'otan le demande mais quand on assemble tous les pays de l'Otan, les dépenses liées à la Défense dépassent au moins 15x celles de la Russie. Donc si c'était ça qui créait la paix, on le saurait. Je n'y suis pas favorable. Je pense que la paix se négocie", avance Marc Botenga. "Ensuite, cet argent avec lequel on va inonder le secteur militaire, sera bien évidemment pris ailleurs et ne sera pas investi dans la sécurité sociale ou le logement par exemple", urge-t-il. Pour lui, il faut "soutenir nos militaires" mais "mieux dépenser" et ne pas "inonder" le secteur avec des milliards en trop. Un avis que Christophe Lacroix ne partage pas, car, pour lui, la Défense a été "désinvestie" : "Le milliard d'euros pour la Défense, c'est pour réagir à l'invasion de l'Ukraine et protéger les gens. Il y a eu un désinvestissement massif dans le militaire ces dernières années", conclut-il.