L'Allemagne envisage de se doter d'un bouclier antimissiles à 2 milliards d'euros

Le gouvernement allemand, que l'invasion russe de l'Ukraine a convaincu d'investir massivement dans la défense, envisage l'acquisition d'un système de protection antimissiles israélien, a confirmé dimanche la présidente de la commission de la défense au Bundestag.



La décision n'a pas encore été prise formellement mais le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, la principale formation de la coalition au pouvoir, y est favorable, a révélé dimanche le quotidien Bild.



"Nous devons mieux nous protéger contre la menace russe. Pour cela, nous avons besoin rapidement d'un bouclier antimissiles à l'échelle de l'Allemagne", explique dans Bild le rapporteur au Bundestag pour le budget de la défense, Andreas Schwarz.



"Le système israélien Arrow 3 est une bonne solution", ajoute-t-il au sujet de ce dispositif antimissiles israélien destiné à contrer des missiles de longue portée.

Nous pouvons tendre le Dôme de fer au-dessus de nos pays voisins



Selon Bild, le système, inspiré du "Dôme de fer" israélien, coûterait environ 2 milliards d'euros et pourrait être opérationnel dès 2025 depuis trois sites en Allemagne. "Compte tenu de la menace et des différents systèmes d'armes dont dispose la Russie, il faut bien sûr s'y intéresser, c'est logique", a dans la foulée confirmé auprès du quotidien Welt la présidente de la commission de la défense au Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, libérale). "Il existe différentes options, d'autant plus que ce bouclier a été construit pour un missile bien précis, tiré à très haute altitude, qui arrive par l'espace et qu'un système de défense classique ne peut pas aider. Il est donc important de s'en occuper le plus rapidement possible", ajoute avant une visite en Israël l'élue, dont le parti, le FDP, est un des membres de la coalition au pouvoir.



"Tout cela doit aller très vite, mais doit aussi être discuté très sérieusement", fait-elle valoir.



Le bouclier serait même suffisamment puissant pour couvrir également la Pologne, la Roumanie et les pays baltes.



"Nous pouvons tendre le Dôme de fer au-dessus de nos pays voisins. Nous jouerions ainsi un rôle clé pour la sécurité de l'Europe", abonde M. Schwarz.



Après des années de sous-investissement, l'Allemagne a effectué fin février une volte-face historique, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe qui a fait figure d'électrochoc.



Olaf Scholz avait annoncé le 27 février, quelques jours après l'offensive russe, une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée, et l'objectif de dépasser les 2% de dépenses militaires dans le PIB.