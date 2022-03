Les gilles louvièrois observent une minute de silence en hommage aux victimes de Strépy

(Belga) Les sociétés de gilles du carnaval de La Louvière ont respecté dimanche, aux alentours de 13h30, au moment du rondeau sur la place communale de la ville, une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies, survenu dimanche dernier.

Vers 12h45, les sociétés de gilles sont entrées sur la place communale accompagnées de leurs musiciens pour participer au traditionnel rondeau de la mi-journée. Au son de la musique, les gilles tapaient le sol avec leurs sabots, tournoyaient et dansaient. Vers 13h30, la musique s'est soudain arrêtée et les gilles se sont immobilisés pour une minute de silence en hommage aux victimes de Strépy-Bracquegnies. Autour de la place, la foule s'est tue et les cafés ont arrêté de diffuser de la musique. Une série de personnalités communales étaient présentes au moment de l'hommage. Dans la foule, des jeunes ont hissé un calicot avec l'inscription "Strépy 2022 à jamais dans nos cœurs". (Belga)