Seppe Smits termine 8e en slopestyle de la Coupe du monde de snowboard de Silvaplana

(Belga) Seppe Smits a terminé à la huitième place de la finale du slopestyle de la manche de Coupe du monde de snowboard de Silvaplana dimanche en Suisse.

Pour sa première compétition en trois mois, l'Anversois a signé un score de 74,40 sur son second run. Lors de son premier run, il n'avait pas pu faire mieux que 24,40. Le Norvégien Marcus Kleveland a lui réalisé le meilleur score de la journée avec 91,60 points. Il a devancé son compatriote Mons Roisland (90,20) et l'Australien Valentino Guseli (89,40). Seppe Smits s'était fracturé la clavicule fin décembre, ce qui l'avait privé des Jeux Olympiques de Pékin en février. Il avait manqué une grande partie de la saison 2021 en raison d'une fracture du tibia en novembre 2020 et n'avait repris la compétition début décembre en Coupe du monde aux Etats-Unis. (Belga)