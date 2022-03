Le pape François dénonce le "martyre" de l'Ukraine

Le pape François a dénoncé dimanche "le martyre" de l'Ukraine et "l'agression" "barbare et sacrilège" du pays par la Russie.

"Plus d'un mois est passé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, depuis le début de cette guerre cruelle et insensée, qui comme chaque guerre représente un échec pour tous, pour nous tous", a déclaré le souverain pontife à l'issue de la prière de l'Angélus.

"La guerre ne dévaste pas seulement le présent, mais aussi l'avenir d'une société. J'ai lu que depuis le début de l'agression de l'Ukraine, un enfant sur deux avait quitté le pays. Cela détruit le futur, provoque des traumatismes dramatiques pour les plus jeunes et les plus innocents d'entre nous. Voilà la bestialité de la guerre. Un acte barbare et sacrilège", a-t-il dit.

"Je prie pour que chaque dirigeant politique réfléchisse à cela, s'engage, et comprenne, en contemplant l'Ukraine martyrisée, comment chaque jour de guerre empire la situation pour tous. C'est pourquoi je renouvelle mon appel: ça suffit", a ajouté le pape argentin qui s'adressait depuis sa résidence aux pélerins réunis sur la place Saint-Pierre, dont certains agitaient des drapeaux ukrainiens.

Ces dernières semaines, le pape – qui s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais aussi avec le patriarche orthodoxe de Moscou Kirill - a multiplié les appels à la paix en Ukraine, dénonçant un "massacre" dans ce pays où "coulent des fleuves de larmes et de sang".

Pays majoritairement orthodoxe, l'Ukraine compte une importante minorité gréco-catholique rattachée au Vatican, qui se concentre dans l'ouest du pays.