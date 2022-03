Tentative de meurtre sur une femme de 68 ans à Bruxelles: le suspect placé sous mandat

(Belga) Le suspect arrêté vendredi pour avoir agressé une femme de 68 ans rue de l'Association à Bruxelles a été placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre par le juge d'instruction, a indiqué dimanche soir la porte-parole du parquet de Bruxelles Willemien Baert. L'état de la victime est toujours critique. Ses jours sont encore en danger.

La sexagénaire avait été agressée vers 13h30 vendredi dans un bâtiment de la rue de l'Association. Elle avait été frappée et reçu plusieurs coups de couteau. Le suspect avait été arrêté sur place dans la foulée. Informé des faits, le parquet de Bruxelles a immédiatement désigné un médecin légiste et a requis l'expertise du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un juge d'instruction est descendu sur place. L'instruction suit son cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et le mobile de l'auteur. (Belga)