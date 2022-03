Invasion de l'Ukraine - Quelque 200 musiciens ont fait résonner l'hymne ukrainien à Namur

(Belga) Quelque 200 musiciens on fait résonner l'hymne ukrainien dimanche après-midi sur la place d'Armes, à Namur. L'initiative en soutien au peuple d'Ukraine émanait de plusieurs chorales locales.

Les répétitions ont commencé vers 13h00 et c'est à 13h30 que l'hymne a officiellement été repris par la large assemblée. Une centaine de spectateurs étaient également présents, au même titre qu'une dizaine d'Ukrainiens et réfugiés ukrainiens. "Il y a environ dix jours, un ami a posté sur Facebook la partition de l'hymne ukrainien en indiquant que cela devait être réconfortant d'entendre son hymne national en temps de guerre", a expliqué Arianne Plangar, à la base de la démarche. "C'est alors devenu évident à mes yeux. Nous sommes ici dans la capitale du chant choral, je dirige un choeur, mon mari et d'autres amis également. Tout était donc réuni pour organiser ce rassemblement." "Nous avons obtenu l'autorisation nécessaire des autorités locales, tous les musiciens ont reçu la partition et aujourd'hui la magie a opéré, puisque de nombreux musiciens se sont ajoutés aux 130 qui avaient déjà confirmé leur présence. Le public s'est aussi déplacé en nombre, alors que nous n'avions pas fait de publicité sur les réseaux sociaux. Ce fut donc une large réussite et nous avons fait en sorte que quelques Ukrainiens puissent être présents." Après la reprise de l'hymne, une jeune réfugiée ukrainienne dénommée Roksolana a souhaité interpréter un chant populaire ukrainien. Son choix s'est porté sur un titre de Taras Petrynenko portant sur l'indépendance du peuple ukrainien. "Ce rassemblement symbolise l'aide que votre pays apporte à notre population", a-t-elle souligné. "Nous en sommes très reconnaissants." (Belga)