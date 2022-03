Le festival "Namur is a joke" a attiré 8.000 spectateurs

(Belga) La première édition du festival "Namur is a joke", orchestré par l'humoriste belge GuiHome, a attiré quelque 8.000 spectateurs de jeudi à dimanche à Namur, indique son organisation.

Pas moins de 25 humoristes se sont produits en divers lieux de la capitale wallonne. Parmi eux, on trouvait Guillermo Guiz, Kody, Florent Peyre, Baptiste Lecaplain et Olivier de Benoist ou encore des stars montantes comme Pierre-Emmanuel alias PE. 'Avec un taux ce remplissage de 90% et 17 représentations complètes, je ne peux que me réjouir de cette première édition", a déclaré GuiHome. "C'est le début d'une belle aventure." La programmation était complétée par des concerts, des spectacles jeune public, des débats, des cours d'écriture et des ateliers d'improvisation. L'organisation évoque là aussi "un franc succès." Un concours a également réuni dix jeunes talents avec un jury composé de Freddy Tougaux, Pablo Andres ou encore Sarah Grosjean. L'heureux élu se nomme Sacha Ferra qui se produira l'an prochain au festival. La deuxième édition de "Namur is a joke" aura lieu du 23 au 26 mars 2023. Arnaud Tsamere y dévoilera son nouveau spectacle, tout comme Laura Felpin. La billetterie est déjà ouverte sur www.namurisajoke.be. (Belga)