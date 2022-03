Une gifle aux Oscars: furieux après une blague sur sa femme, Will Smith frappe Chris Rock sur scène (photos et vidéo)

"Qu'est-ce qui vient de se passer?": les téléspectateurs des Oscars étaient estomaqués dimanche soir après une altercation entre les acteurs Will Smith et Chris Rock, le premier montant sur scène pour gifler le second.

Chris Rock, l'un des présentateurs de la 94ème cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood, venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. Il a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film "A Armes égales" de Ridley Scott (1997).

Jada Pinkett-Smith, qui a publiquement évoqué par le passé son alopécie (perte de cheveux), a levé les yeux au ciel. D'abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock, le bruit du coup résonnant dans les micros devant les spectateurs abasourdis, dans la salle où se déroulait la cérémonie comme sur leur canapé. La chaîne ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, mais le dialogue était audible sur des télévisions étrangères. "Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête", a lâché Chris Rock. "C'était une blague sur 'A Armes égales'", s'est-il justifié auprès de l'acteur. "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche", a hurlé Will Smith, revenu aux côtés de son épouse.

En larmes, Will Smith présente ses excuses

L'acteur a ensuite remporté l'Oscar du meilleur acteur pour "La Méthode Williams", où il incarne le père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams. En recevant la statuette, l'acteur âgé de 53 ans a reconnu entre les lignes avoir réellement frappé, quelques minutes plus tôt, l'humoriste Chris Rock qui venait de faire une blague sur les cheveux rasés de son épouse, Jada Pinkett Smith. "L'amour vous fait faire des choses folles", a dit, en larmes, Will Smith. Il s'est excusé auprès de

l'Académie qui organise les Oscars, sans mentionner Chris Rock.



Oscarisé après une 3e nomination

L'acteur a remercié "Venus et Serena, et l'ensemble de la famille Williams, de m'avoir fait confiance pour raconter votre histoire." "Richard Williams était un grand défenseur de sa famille", a-t-il ajouté à propos de l'homme qu'il a incarné à l'écran, allusion voilée au geste qu'il venait de faire sur scène.



Will Smith l'a emporté face à quatre autres redoutables concurrents: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield et Denzel Washington. La troisième fois a été la bonne pour cette vedette incontestable d'Hollywood qui avait déjà été candidat malheureux aux Oscars, d'abord en 2002 pour le biopic "Ali" puis cinq ans plus tard avec "A la recherche du bonheur", déjà une histoire centrée autour de la paternité et de la force d'aller au bout de ses rêves.



Will Smith devient ainsi le cinquième homme noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur, après Sidney Poitier - décédé en janvier dernier -, Denzel Washington, Jamie Foxx et Forest Whitaker.