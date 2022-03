Les Oscars n'ont d'yeux que pour Jessica Chastain, méconnaissable en télévangéliste

Jessica Chastain s'est rendue méconnaissable pour "Dans les yeux de Tammy Faye" afin d'incarner une télévangéliste américaine hors du commun. Sa métamorphose a été récompensée dimanche soir par l'Académie des Oscars, qui lui a décerné le prix de la meilleure actrice.

Chaque jour de tournage, Jessica Chastain a dû revêtir pour ce rôle un lourd attirail fait de prothèses, de postiches et de maquillage pour reproduire les traits et le style clinquant de Tammy Faye Bakker, chanteuse de gospel devenue sur le tard pasteure et militante des droits LGBT.

L'actrice, tout juste âgée de 45 ans, avait déjà été à deux reprises candidate à un Oscar, d'abord pour "La Couleur des sentiments" puis pour "Zero Dark Thirty".

Elle l'a emporté dimanche face à quatre autres stars très en vogue: Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Kristen Stewart ("Spencer"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") et Olivia Colman ("The Lost Daughter").

"Nous sortons d'une période difficile, pleine de traumatismes et d'isolement, et tellement de personnes n'ont plus d'espoir et se sentent seules", a déclaré l'actrice dimanche, sa statuette dorée entre les mains.

Le suicide "a touché beaucoup de familles, et a touché la mienne", a-t-elle dit, émue, évoquant notamment les difficultés rencontrées par les personnes LGBT.

"Pour chacun d'entre vous qui se sent effectivement désespéré ou seul, je veux juste que vous sachiez que vous êtes inconditionnellement aimé pour votre singularité."

Le film qui lui a valu cet Oscar retrace la vie de Tammy Faye, qui a aidé son époux télévangéliste Jim Bakker à bâtir un lucratif empire médiatique avant la chute de ce dernier dans les années 1980 sur fond de scandales sexuels et de condamnation pour détournement de fonds.

Elle avait divorcé et était devenue une farouche défenseure de la communauté LGBT, remettant en cause l'homophobie omniprésente à l'époque dans les cercles religieux, où beaucoup considéraient l'épidémie de sida comme une punition divine.

- "Pionnière" -

Déjà récompensée par plusieurs prix à Hollywood pour ce rôle avant les Oscars, Jessica Chastain a expliqué qu'elle rêvait depuis longtemps d'interpréter cette "pionnière".

"Elle a pris dans ses bras ceux qui étaient systématiquement rejetés et s'est investie durant des décennies dans l'amour des personnes LGBT", a-t-elle dit.

L'actrice a également produit "Dans les yeux de Tammy Faye", un projet qui lui avait été inspiré par un documentaire diffusé en 2012 et qu'elle a mis près de dix ans à développer.

Pour se transformer en Tammy, Jessica Chastain a travaillé étroitement avec une équipe de maquilleurs et de coiffeurs spécialisés, également récompensés par les Oscars, qui pouvaient passer jusqu'à sept heures d'affilée pour la grimer.

"Au début, j'ai eu peur, je me disais +Comment je vais pouvoir jouer à travers tout ça ?+ Parce que c'est comme du plastique sur votre visage", a dit l'actrice dans une interview en janvier.

"Avec seulement mes yeux apparents, et ma voix et mon corps, j'ai dû utiliser d'autres trucs pour m'exprimer à travers ce masque", a-t-elle expliqué.

- Poussée par Al Pacino -

Jessica Chastain est connue pour préserver jalousement les détails de sa vie privée, comme son mariage en 2017 avec l'aristocrate italien Gian Luca Passi de Preposulo et leurs deux enfants.

Née dans une famille modeste du nord de la Californie, l'artiste a commencé à la danse à l'âge de neuf ans et dès l'adolescence elle jouait du Shakespeare dans les théâtres de la région de San Francisco.

Elle avait été repérée dans "Roméo et Juliette" et invitée à auditionner pour la prestigieuse école Juilliard à New York, où elle avait obtenu une bourse d'études.

Avant même l'obtention de son diplôme, on lui offrait de travailler pour la télévision mais son installation à Hollywood ne s'est pas faite sans mal.

"Quand j'ai déménagé à Los Angeles, c'était très difficile au début. Les directeurs de casting ne savaient pas quoi faire de moi avec mon apparence. Je ne suis pas blonde et bronzée, ni grande et mince. J'avais l'air très différente", a-t-elle dit.

Chastain avait été remarquée pour son talent par Al Pacino, un de ses soutiens de la première heure qui l'avait ensuite recommandée à Terrence Malick pour "The Tree of Life", qui l'avait révélée au grand public en 2011.

Elle obtient sa première nomination aux Oscars pour "La Couleur des sentiments" et consolide son statut de star dans la foulée avec "Zero Dark Thirty" où elle joue une experte de la CIA recrutée pour traquer le leader d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

Puis elle élargit sa palette de rôles avec de la science-fiction comme "Interstellar" et "Seul sur Mars", voire des films d'horreur ("Crimson Peak", "Ça: Chapitre 2") avant d'être enfin couronnée aux Oscars.