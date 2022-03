Météo - Un soleil brumeux pour débuter la semaine, avant le retour de la pluie

(Belga) La journée de lundi débutera dans la brume ou le brouillard, que le soleil viendra chasser ensuite. Le mercure indiquera jusqu'à 19°C. Puis, la pluie se rappellera au bon souvenir des Belges et s'installera pour les prochains jours.

Si les nuages reviendront planer au-dessus de nos têtes depuis le sud-ouest, le temps restera sec lundi après-midi. Les maxima oscilleront entre 12 et 19°C, sous un vent faible. Le ciel se chargera durant la nuit et quelques gouttes tomberont peut-être déjà sur la moitié ouest du territoire, tandis que le nord verra s'alanguir des bancs de brouillard. Le thermomètre marquera entre 5 et 9°C. Mardi signera le retour des averses ci et là jusqu'à vendredi. Le ciel s'éclaircira pour le week-end.