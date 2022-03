Délai d'attente important dans les centres auto-écoles: "Ça risque de prendre encore de longs mois pour résorber ce retard"

Les examens pour le permis de conduire pratique avaient été suspendus durant la crise sanitaire. Il en est de même pour les cours d’auto-école. Résultat ? Aujourd’hui, les retards accumulés n’ont toujours pas été rattrapés et les délais d’attente s’allongent de plus en plus…

Durant la crise de Covid-19, beaucoup d’activités ont été mises à l’arrêt. C’était notamment le cas des centres d’auto-école. Examens du permis pratique et cours ont été suspendus pendant plusieurs mois. Résultat ? Aujourd’hui, les retards accumulés n’ont toujours pas pu être rattrapés. Les délais d’attente sont donc plus élevés que d’habitude.

Tom, un étudiant candidat au permis de conduire, était impatient de passer l’examen pratique. Mais il va devoir encore attendre un peu. "J’ai pris rendez-vous le 23 février et je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas beaucoup de disponibilités. Le plus tôt que j’avais, c’était en mai", dit-il.

Seuls l'examen pratique et les cours théoriques sont concernés

Ce long délai est observé dans tous les centres d’examens. "Pour les examens pratiques, il y a un délai aux alentours de 8 semaines. C’est un peu plus long qu’avant, on était aux alentours de 6 semaines", indique Virginie Li Puma, responsable de communication du groupe Autosécurité. "Pour les examens théoriques, il n’y a pas de délai. On peut avoir une place le jour même ou maximum dans les deux jours", ajoute-t-elle.

Pour l’apprentissage, le constat est le même. Les agendas débordent pour plusieurs raisons. "On a été fermé pendant presque 4 mois et demi à cause du Covid, rappelle Christian Limet, directeur d’une auto-école. Le travail a dû être reporté et on a toujours ce délai-là qui est dû au Covid."

Cela concerne toutes les catégories du permis pratique : "Que ce soit en camion, permis BE, permis moto, etc.", affirme ce directeur d’auto-école. "Donc ça a pris déjà énormément de temps et on n’en est toujours pas sorti. Et ça risque de prendre encore de longs mois, voire plus d’une année pour résorber ce retard-là. Pour les cours théoriques, par contre, on a pu un petit peu résorber notre retard. Là, on est plus ou moins à jour. Il y a moins de délais, il faut compter 1 mois de délai d’attente à ce niveau-là", poursuit-il.

Une pénurie d’instructions

Si la crise sanitaire est largement pointée du doigt, ce n’est pas le seul facteur problématique. On parle également aujourd’hui d’une pénurie du métier de moniteur auto-école mais pas seulement. "Il y a un glissement de la tranche d’âge : avant le Covid, on avait une moyenne d’âge à 27 ans. Aujourd’hui, on a une moyenne d’âge proche de 23-24 ans. Donc on a un supplément de personnes qui est venu s’inscrire. Et vu ce glissement, nous n’avons pas pu augmenter nos instructeurs d’un tiers puisqu’il faut plus ou moins un an à un an et demi pour former un instructeur", déplore David Barattucci, également directeur d’un centre auto-école. Ce dernier souligne encore un dernier problème : la réglementation wallonne. "On doit faire 10 heures en plus en Wallonie depuis la nouvelle règlementation parue un peu avant le Covid."

S’il n’y a plus d’interruption de cette activité, la situation dans les centres d’examen et les auto-écoles devrait redevenir normale d’ici la fin décembre.