Punitions, rigueur et discipline: bienvenue dans l'école des années 30 au centre culturel de Bertrix

Le centre culturel de Bertrix vient de lancer une exposition tout à fait originale qui propose aux visiteurs, jeunes et moins de jeunes, de vivre l’expérience d’une journée à l’école il y a près de 100 ans, en 1935. Au centre de cette expo : la reconstitution d’une classe comme à l’époque avec tout le décor et l’ambiance typique des années 30.

À peine entrés en classe, les visiteurs se parent du cache-poussière porté par leurs parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents. Ils s’installent au pupitre, comme à l’époque, les filles d’un côté, les garçons de l’autre. Et pendant la dictée, ils manient l’ardoise, la touche, la plume, le buvard et l’encre. Ils doivent se lever pour s’adresser à un adulte et ne pas poser de coude sur la table, ni écrire de la main gauche (considérée à l’époque comme la main du diable).

Le tout sous l’œil un rien sévère et autoritaire du maitre (ou de la maitresse) d’école costumé, bien décidé à faire régner la discipline, quitte à distribuer un bonnet d’âne au cancre et attirer sur lui la honte, punitions et autres mauvais points à qui ose sortir du rang. L’expérience reste ceci dit ludique et instructive. Les meilleurs élèves reçoivent quant à eux des bons points.

L’objectif? Faire comprendre l’austérité, la sévérité et l’ambiance de l’époque, bien différentes d’aujourd’hui. La transmission d’un passé pas encore si lointain dans le temps, mais très éloigné de la réalité actuelle.

L’expo « L’école d’autrefois » est à voir jusqu’au 31 mars, et est ouverte au grand public sur réservation au centre culturel de Bertrix.



© RTL INFO