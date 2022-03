La Ville de Mons engage deux moutons écossais: ils ont une mission bien précise

Deux moutons mâles de type Soay d'origine écossaise ont été placés sur le site de la Cascade d'Hyon, réaménagé en 2018 et qui est devenu depuis un lieu de promenade. Ces deux moutons ont une mission bien précise : entretenir les espaces verts de manière durable. Ainsi, la Ville ne doit pas recourir à des tondeuses, faucheuses ni à du personnel communal. L'entretien des espaces verts coûte à la ville de Mons une dizaine de milliers d'euros chaque année.

Le projet résulte d'un partenariat avec la Province de Hainaut, qui gère déjà près de 14 hectares d'espaces verts sur tout le territoire, grâce à cette technique d'éco-pâturage. 12 moutons de cette espèce ont, par exemple, été introduits sur le site du bassin d'orage de Willemeau, près de Tournai. Ces moutons de Soay présentent plusieurs avantages : cette race primitive et sauvage est robuste et s'adapte à toutes les conditions climatiques. Les moutons résistent aux parasites et ne demandent pas d'entretien : ils ne doivent pas être tondus. Par contre, il est interdit pour les promeneurs de leur donner à manger ou de les caresser. Ces moutons sont particulièrement farouches.

Les sites où ils sont implantés doivent d'ailleurs être clôturés.

A l'avenir, la ville de Mons va poursuivre sa démarche d'éco-pâturages, avec 3 chèvres qui seront sur le site du château d'Havré. Des moutons seront également placés à proximité du Centre des Congrès MICX à Mons, juste derrière la gare.