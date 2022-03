(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser au parlement grec, le 7 avril, moins d'un mois et demi après le début de l'invasion russe de son pays, où vivent environ 150.000 Grecs, a-t-on appris lundi de source parlementaire.

Son discours par visioconférence, qui suit plusieurs interventions similaires devant des parlements occidentaux, est annoncé pour 12H00 locales (11H00 HB), a précisé l'Agence de presse grecque ANA, citant des sources parlementaires. La date du 7 avril a été arrêtée lors d'un entretien lundi matin entre le président du Parlement grec Konstantinos Tasoulas et l'ambassadeur d'Ukraine en Grèce, Sutenko Sergiy. M. Zelensky répondra ainsi à l'invitation du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, lors d'une conversation téléphonique avec lui vendredi, la troisième depuis le début du conflit, a encore précisé l'ANA. Dans un message vidéo diffusé dimanche, M. Mitsotakis a réaffirmé que la Grèce se tient aux côtés de l'Ukraine dans "la lutte contre la tyrannie" car "pour les Grecs, la souffrance des Ukrainiens est une question profondément personnelle". Kyriakos Mitsotakis a souligné que Marioupol, ville assiégée de l'ouest de l'Ukraine, "abrite une importante communauté grecque de 150.000 personnes. Aider le peuple ukrainien n'est pas une question de choix pour les Grecs. C'est une question de nécessité, une question de principe", a-t-il dit. Au total, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, la Grèce a accueilli plus de 15.000 Ukrainiens, dont 4.700 mineurs, selon le ministère grec de la Protection du citoyen. Près de 300 réfugiés sont arrivés d'Ukraine ces dernières 24 heures aux frontières terrestres grecs ou aux aéroports d'Athènes et de Thessalonique, a précisé lundi ce ministère. (Belga)