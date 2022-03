Les forces ukrainiennes reprennent un petit village de la périphérie de Kharkiv

(Belga) Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle d'un petit village en périphérie est de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a constaté lundi un journaliste de l'AFP.

Les soldats ukrainiens menaient des opérations de sécurisation et de nettoyage dans les maisons détruites de Mala Rogan, petit village dans la campagne à environ 4 km à l'est de Kharkiv, d'où ont été chassées les troupes russes. Les corps de deux soldats russes gisaient sur l'une des allées du village en grande partie détruit par les combats. Au moins deux autres corps ont été jetés dans un puits. "Il y a des cadavres russes un peu partout", a expliqué à l'AFP un militaire ukrainien, qui a estimé les pertes russes à au moins 25 hommes. Plusieurs véhicules blindés russes, stationnés dans les cours des maisons, ont été également détruits dans les combats. L'attaque par les forces de Kiev a été lancée en milieu de semaine, mais les opérations pour sécuriser le village ont duré plusieurs jours, des soldats russes se cachant dans les caves ou dans les bois environnants, selon les militaires ukrainiens. "Nos troupes libèrent Mala Rogan, et c'est d'une grande importance, car c'est à partir de là qu'ils bombardent en permanence des zones résidentielles de la ville", a déclaré à un média local le maire de Kharkiv, Igor Terekhov. Des combats durent néanmoins depuis plusieurs jours pour le contrôle de la localité voisine de Vilkhivka, à quelques kilomètres plus au nord, autre position avancée de l'armée russe d'où celle-ci bombarde également Kharkiv. À Mala Rogan, la situation était relativement calme ce lundi, avec de lourdes détonations dans le lointain. (Belga)