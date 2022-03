Les autorités communales approuvent la fusion entre les ports d'Anvers et Zeebrugge

(Belga) Les conseils communaux anversois et brugeois ont donné leur aval, lundi, à la fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge. L'Autorité belge de la concurrence (ABC) et le Parlement flamand avaient déjà approuvé l'opération, tous les potentiels obstacles à la fusion ont donc désormais été levés.

La nouvelle société portuaire s'appellera Port of Antwerp-Bruges. Les deux ports flamands avaient annoncé en février 2021, à l'issue de deux ans de discussions, leur intention de fusionner. Les deux ports sont très complémentaires, Zeebrugge étant connu pour son trafic de voitures alors que le trafic de conteneurs est très important à Anvers. Le port d'Anvers-Bruges doit devenir le plus grand port à conteneurs (157 millions de tonnes) en Europe, devant Rotterdam (153 millions de tonnes), et le 13e port mondial en termes de conteneurs équivalents 20 pieds (13,8 millions d'EVP/TEU). (Belga)