Ville de Bruxelles - La mendicité avec des mineurs de moins de 16 ans est désormais interdite à Bruxelles

(Belga) Pratiquer la mendicité au cœur de la capitale avec des enfants âgés de moins de 16 ans est désormais formellement interdit. Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir un nouveau règlement en ce sens.

Le non-respect de la nouvelle disposition est passible d'une amende de 350 euros, mais pas au premier constat. Selon le collège des bourgmestres et échevins, le dispositif vise avant tout à protéger les enfants. Au premier contact, tout membre du corps de police est tenu d'informer la personne se livrant à la mendicité accompagnée d'un mineur de moins de 16 ans, de l'interdiction de mendier avec un enfant de cet âge sur le territoire de la Ville de Bruxelles; de l'obligation scolaire des enfants de 5 à 18 ans dont il a la responsabilité; des missions du Centre Public d'Action Sociale de la Ville de Bruxelles; du droit de bénéficier, pour les enfants de 2,5 mois à 3 ans, d'une place dans un milieu d'accueil de la Ville en ayant l'intégralité des frais de l'accueil (PFP et langes) pris en charge par la Ville; du droit de pouvoir inscrire tout enfant de 3 ans à 18 ans dans une école de la Ville, et de bénéficier d'une prise en charge de l'intégralité des frais scolaires par la Ville. Les services de police de la zone de Bruxelles-Ixelles ont dit constater que, depuis le déconfinement, le phénomène de la mendicité a refait surface sur le territoire de la Ville de Bruxelles, parallèlement à la reprise de la vie économique (et notamment l'Horeca) et le retour des touristes. Depuis janvier dernier l'équipe Herscham de la police Bruxelles Capitale Ixelles a effectué 33 interventions au niveau de la zone piétonne et de la rue Neuve auprès des mendiants avec enfants. (Belga)