DIRECT - Guerre en Ukraine: un demi-million d'Ukrainiens sont retournés dans leur pays, de nouvelles négociations ont lieu aujourd'hui

Voici les dernières informations concernant la guerre en Ukraine.

5h40 - La Russie n'a pas l'intention d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, affirme le Kremlin

La Russie n'envisage pas d'utiliser des armes nucléaires dans la guerre contre l'Ukraine, a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview accordée au radiodiffuseur public américain PBS lundi.



"Nous n'avons aucun doute sur le fait que tous les objectifs de notre opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints. Nous n'avons aucun doute à ce sujet", a souligné M. Peskov. "Mais tout résultat de l'opération, bien sûr, n'est pas une raison pour utiliser une arme nucléaire", a-t-il ajouté. "Nous avons un concept de sécurité qui stipule très clairement que ce n'est que lorsqu'il y a une menace pour l'existence de l'État dans notre pays que nous pouvons utiliser et que nous utiliserons effectivement des armes nucléaires pour éliminer la menace", a-t-il expliqué. "Gardons ces deux choses séparées, je veux dire, l'existence de l'État et (l') opération militaire spéciale en Ukraine. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre", a ajouté Dmitri Peskov.

4h54 - Les matières nucléaires de l'installation de Kharkiv intactes malgré les bombardements

Le centre de recherche nucléaire de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a été endommagé lors d'une nouvelle attaque russe le week-end dernier. La petite quantité de matériel nucléaire qui se trouvait sur le site est toutefois restée intacte. C'est ce qu'a rapporté le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, lundi soir, citant l'organisme ukrainien de surveillance nucléaire.

4h11 - Nouvelles négociations entre l'Ukraine et la Russie en Turquie

Des délégations ukrainiennes et russes se rencontreront mardi en Turquie pour un nouveau cycle de négociations sur la guerre en Ukraine. C'est la première fois en quinze jours que des représentants des deux pays se retrouveront à nouveau physiquement. Les délégations se réuniront à Istanbul. Ces dernières semaines, les négociations n'ont eu lieu que par liaison vidéo. Avant cela, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de la Russie s'étaient rencontrés dans la station balnéaire d'Antalya, dans le sud de la Turquie.

2h42 - L'aggravation de la situation à Marioupol inquiète les autorités ukrainiennes

Les autorités ukrainiennes se s'inquiètent d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Marioupol, où au moins 5.000 personnes auraient déjà péri, tandis que de nouveaux pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens se préparent à Istanbul.



Selon une conseillère de la présidence ukrainienne, Tetyana Lomakina, "environ 5.000 personnes ont été enterrées, mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus". Elle a estimé qu'"au vu du nombre des personnes encore sous les décombres (...), il pourrait y avoir autour de 10.000 morts".

2h15 - Malgré les victoires ukrainiennes, la situation est tendue, selon Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la situation était tendue dans son pays malgré quelques victoires militaires dans le conflit avec la Russie.



Les défenseurs ukrainiens ont chassé les unités russes de la ville d'Irpin, près de Kiev, s'est réjoui M. Zelensky dans un discours vidéo publié sur Telegram tôt dans la nuit mardi. Les combats se poursuivent toutefois dans cette région et dans d'autres parties du pays, a ajouté le président ukrainien. Les troupes russes contrôlent le nord de la région de Kiev et disposent de ressources et de forces, a-t-il expliqué. La situation reste également "très difficile" dans les régions de Tchernihiv, de Soumy, de Kharkiv, du Donbass et du sud de l'Ukraine.

1h35 - Amnesty International dénonce la "multiplication des crimes de guerre"

L'invasion russe en Ukraine est une "répétition" de la Syrie avec une "multiplication des crimes de guerre" depuis plus d'un mois de conflit, a alerté Amnesty international lors de la présentation mardi à Johannesburg de son rapport 2021-2022.

"Ce qui se passe en Ukraine est la répétition de ce qu'on a pu voir en Syrie", a déclaré la secrétaire générale de l'ONG, Agnès Callamard. "Nous sommes dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles, d'habitations", des bombardements d'écoles, a-t-elle fustigé, accusant la Russie de permettre des couloirs humanitaires pour les transformer en un "piège mortel". "Nos chercheurs sur place pendant dix jours ont documenté l'emploi des mêmes tactiques qu'en Syrie et Tchétchénie", dont des attaques visant des civils et l'emploi de munitions interdites par le droit international, a renchéri lors d'une conférence de presse parallèle à Paris, Marie Struthers, directrice d'Amnesty Europe de l'Est et Asie centrale.

00h10 - Un demi-million d'Ukrainiens sont retournés dans leur pays, selon la police des frontières

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, 510.000 Ukrainiens sont déjà rentrés de l'étranger, selon la police des frontières ukrainienne. Rien que la semaine dernière, 110.000 personnes sont ainsi retournées au pays, selon les déclarations du porte-parole de la police des frontières, Andrij Demchenko, au tabloïd allemand Welt. Huit personnes sur dix qui reviennent sont des hommes, principalement originaires de Pologne.

D'après les gardes-frontières polonais, 352.000 Ukrainiens se sont déjà rendus dans leur pays, ont indiqué les autorités lundi. Depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine, 3,9 millions des quelque 44 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 2,3 millions d'entre eux ont fui vers la Pologne voisine.