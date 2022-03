La grande enquête corona tire le bilan après deux ans de pandémie

(Belga) La population est invitée à compléter une dernière fois mardi la grande enquête corona. Celle-ci menée par l'UAntwerpen, en collaboration avec l'UHasselt, la KU Leuven et l'ULB, a déjà été complétée plus de trois millions de fois.

Les participants à l'enquête auront ainsi l'occasion de faire un bilan de deux années de pandémie et de son influence sur leur vie. Les répondants seront également invités à donner leur avis sur le travail à domicile et sur certaines évolutions sociétales importantes. Le questionnaire, hebdomadaire au début, a été lancé en mars 2020, juste après le déclenchement de la crise sanitaire. "Cela a fait de la grande enquête corona la plus grande initiative de ce type", souligne le professeur Philippe Beutels (UAntwerp). "Y participer reste pertinent. Les résultats nous donnent l'opportunité d'estimer l'évolution de l'épidémie et de la pression exercée sur les soins de santé ainsi que de la volonté de se faire vacciner et du bien-être mental de la population." L'université, qui tient à remercier les participants, appelle donc une dernière fois à remplir le questionnaire. Les répondants pourront également donner leurs impressions sur les bonnes ou mauvaises performances de la Belgique par rapport à d'autres pays. (Belga)