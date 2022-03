Télévie 2022: les Super-Héros mis à l'honneur lors de cette 34e édition

La 34e édition du Télévie est lancée ! Malgré une édition particulière marquée par un timing plus court qu’habituellement, différentes activités inédites sont prévues pour faire de cet événement une belle réussite. La grande soirée de clôture du Télévie se tiendra le 7 mai prochain au Lotto Mons Expo.

L’arrivée du printemps marque officiellement le lancement du Télévie. Si en 2021, l’événement avait été quelque peu chamboulé en raison de la crise sanitaire et décalé au mois de septembre, cette nouvelle édition promet déjà de chouettes activités afin de rendre le 34e édition inédite. Le thème cette année ? Les super-héros, en référence aux chercheurs mais pas seulement. Les super-héros sont aussi tous les généreux donateurs, sans qui tout cela ne serait pas possible.

Le Télévie en Action

La 34e édition débutera au mois de mai prochain avec "Le Télévie en Action". Le dimanche 1er mai sera une journée particulière : jogging, yoga, marche nordique, accrobranche, vélos ou encore balade des échelles… De nombreuses activités sont prévues avec des personnalités phares de RTL. Vous pourrez notamment retrouver Olivier Schoonejans, Alix Battard, Anne Ruwet ou encore l’équipe de Radio Contact.

Les Super-Héros du Cuistax 2022

Le Télévie se poursuivra avec "Les Super-Héros du Cuistax 2022". Comme l’année dernière, Ludovic Daxhelet reprendra la route à bord de son bolide à quatre roues. Du 3 au 7 mai, l’animateur parcourra différents endroits de la Wallonie, comme Paliseul, Durbuy, Charleroi ou encore Namur.

Ce qui a motivé Ludovic à réitérer l’expérience ? La réussite incroyable de la dernière édition. "L’année dernière, je me suis lancé un défi de dingue… Et ce pari est devenu ‘le défi’ de tous ! Toutes ces personnes m’ont soutenu en venant donner quelques coups de pédales ou encore en m’encourageant au bord de la route lors du passage du cuistax. Une aventure humaine incroyable !"

Cette année encore, il aura besoin de vous, de vos encouragements et surtout de vos dons. "Cette année, on repart sur les routes avec toujours la même équipe. Mais cette fois-ci avec un nouveau défi de taille : parcourir 5 provinces, soit plus de 400 km en 5 jours ! Mais encore une fois, je ne lâcherai rien, on ne lâchera rien ! Je suis certain que la solidarité humaine sera encore bien présente pour concrétiser ce défi", a confié Ludovic.

Les traditionnels Disques d’Or

Comme le veut la tradition du Télévie, les célèbres Disques d’Or reviendront le samedi 7 mai. De 9h à 13h, vous pourrez retrouver Christian de Paepe sur les ondes de Bel RTL, aux côtés des parrains et marraines de ces Disques d’Or du Télévie.

Depuis 1993, cette initiative a déjà permis de récolter quelque 5.665.540 euros.

Le défi Lego de Xavier et Alban

Chaque année, un défi est lancé le jour de la clôture. Pour cette 34e édition, le duo devra réaliser une fresque entièrement composée de Lego aux couleurs des super-héros du Télévie. Ils auront environ 10 heures pour y parvenir. A la clef ? Un chèque pour la recherche contre le cancer.

La grande soirée de Clôture

L’édition 2022 du Télévie se clôturera en direct sur RTL-TVI le samedi 7 mai. L’événement se tiendra au Lotto Mons Expo, en présence de nombreuses personnalités de la chaine, des comités bénévoles et du parrain de cette 34e édition.

Plusieurs témoins partageront aussi leur touchant combat contre la maladie. Au programme également, des artistes qui n’ont pas hésité à répondre présent, ainsi que de belle surprises.