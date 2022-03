Les lapins se font sonner les cloches: le prix des oeufs de Pâques va légèrement augmenter

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix de plusieurs matières premières a augmenté. C’est notamment le cas du beurre et du sucre. Dans de telles conditions, le prix des traditionnels œufs de Pâques va-t-il augmenter ?

C’est un incontournable de la période de Pâques : les œufs en chocolat. Appréciés des petits comme des grands, ils pourraient voir leur prix augmenter cette année, en raison de la guerre en Ukraine.

Depuis le début de cette guerre, le prix de certaines matières premières a augmenté. C’est le cas du beurre et du sucre, indispensables pour la confection des œufs.

"Tout ce qui est crème, beurre, les noisettes, les fruits secs, tout ça a augmenté", explique Mike Noël, un artisan chocolatier.

Parmi tous les ingrédients, c’est le beurre qui souffre le plus. "Ce matin, un fournisseur nous a annoncé que le beurre allait faire un bond historique de près d’un euro du kilo", s’affole Henry de Hucorne, le responsable d’une chocolaterie. "C’est incroyable pour cette saison-ci".

Cette augmentation se ressent inévitablement dans les prix du magasin d’Henry, les œufs sont 5% plus chers qu’à l’accoutumée.

Pour les produits emballés, la hausse sera plus significative. De 10 à 25%. Cette fois-ci, le responsable c’est le Covid. "Ils ont arrêté la production du cartonnage en Chine", explique Béatrice Lenoir, elle aussi responsable d’une chocolaterie.

Malgré cela, les clients affirment qu’ils ne se priveront pas pour autant de leur petit plaisir chocolaté. "C'est un péché mignon, on ne va pas se priver de tout mais on sera regardant [au prix], oui", admet Francis. "Même si ça augmente, on en achètera", affirme pour sa part une autre cliente.