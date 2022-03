Beauvechain rend hommage à Julos Beaucarne avec une expo

Mon métier est de vous dire que tout est possible, c'est le titre de cette expo Julos Beaucarne à Beauvechain. La commune rend hommage à l'un de ses artistes les plus illustres, décédé en septembre dernier à l'âge de 85 ans. Une rétrospective de la vie et la carrière du chanteur-poète est proposée à travers ses objets personnels, ses textes et ses chansons.

"C'était un humaniste avec un message très fort au niveau universel en matière d'amour et de paix. mais aussi, c'était un avant-gardiste en matière d'écologie, de la promotion du vélo. Il était très en avance sur son temps", rappelle Benjamin Goes, échevin en charge de la culture à Beauvechain.

L'expo a d'abord été présenté à L'UCLouvain, l'an dernier. La commune l'avait visité et a tenu à l'accueillir après le décès de l'artiste qui a marqué la vie locale depuis 1970, année où il s'est installé dans le village.

Vous pouvez visiter cette exposition tous les week-ends jusqu'au 24 avril, et en semaine sur rendez-vous. C'est au Vert Galan, à côté de la maison communale de Beauvechain.

Elle attire les villageois mais aussi des visiteurs bien au-delà des limites de la commune étant donné que Julos Beaucarne avait une réputation internationale.

En marge de cet hommage, Beauvechain a le projet de transformer la maison de Julos Beaucarne en un lieu dédié à la culture avec atelier d'écriture pour les écoles, lieu de résidence pour les artistes du monde de la sculpture, du théâtre, de la poésie. Il s'agira d'un espace vivant pour perpétuer la mémoire de Julos (et pas un musée).