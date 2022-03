Marie s'infiltre sur le plateau du RTL INFO avec Vous: "Mon spectacle invite les gens à devenir le plus culotté possible"

Elle cumule plus de 1.700.000 abonnés sur les réseaux sociaux et ses vidéos font un carton. Elle a beaucoup de culot et adore les situations gênantes. Marie s’infiltre était l’invitée du RTL INFO avec Vous, ce mardi à 13h20. Elle est venue parler de son nouveau spectacle "Culot".

Spécialiste des infiltrations et incrustes, Marie s’infiltre – Marie Benoliel de son vrai nom – était l’invitée du RTL INFO avec Vous ce mardi à 13h20. Elle adore les situations gênantes. En 2019, elle s’était infiltrée sur le podium du défilé Chanel. Et sa dernière grande apparition médiatique en date, c’était il y a quelques mois, lors de la cérémonie des Césars. Tous les médias avaient d’ailleurs titré "Moment de gêne pour Marie s’infiltre", alors que la jeune femme de 31 ans avait délibérément montré ses fesses. Ce n’était pourtant pour elle pas une situation gênante : "Non, ce n’était pas un moment de gêne. C’était un moment assez courageux, très audacieux", a-t-elle affirmé.

"Ce sont des moments où je ne me dis plus grand-chose, je sais qu’il faut que je le fasse parce que je vais incarner à ce moment-là une sorte de catharsis qui va faire du bien à tout le monde, à la fois dans la critique et à la fois dans ce que je vais inspirer à certaines personnes en termes d’audace", a ajouté l’humoriste.

Pour elle, "Marie s’infiltre" est un rôle qu’elle a créé. Lorsqu’elle est dans "cette position-là", c’est ce qu’elle doit faire "et donc j’y vais." La jeune femme dit ressentir la gêne mais ce n’est pas quelque chose qui va l’arrêter pour autant. "Je ressens le regard de l’autre, il peut me faire souffrir mais ce n’est pas pour autant que je vais être emprisonnée par lui. Et c’est ce que j’essaie d’inspirer aux autres notamment avec mon spectacle ‘Culot’, qui invite finalement à se libérer de ce regard qui peut enfermer, qui peut rendre malheureux et faire souffrir", explique-t-elle.

Son nouveau spectacle "Culot" est fait de musique. "C’est à la fois un concert, beaucoup de théâtre, des sketchs, un peu de stand-up, de l’interaction avec le public, décrit l’humoriste. Un spectacle qui invite les spectateurs à se libérer de leurs carcans, à s’émanciper vers "le salut qu’est le culot", comme elle le dit elle-même. "Ce spectacle est tourné vers le spectateur, il est carrément acteur du spectacle. Il l’invite à se libérer, à s’émanciper de ses complexes, du regard des autres pour devenir le plus culotté possible", se réjouit-elle.

Elle sera au Cirque Royal le 11 mai.