L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fête ses 20 ans

(Belga) L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) fête mardi son vingtième anniversaire et rappelle, à cette occasion, que "les défis actuels démontrent à quel point il est important de maintenir l'expertise nécessaire" dans ses différents domaines d'activités.

L'Agence vise non seulement à réglementer et à contrôler, mais aussi à guider et à informer. Ces dernières années, l'augmentation des contacts avec les citoyens et les autres parties prenantes lui a permis de se positionner comme le centre d'expertise belge en matière de sûreté et sécurité nucléaires. L'actualité récente a posé un double défi pour l'AFCN: assurer la sûreté du démantèlement de cinq réacteurs et veiller à la prolongation en toute sûreté de Doel 4 et Tihange 3. "Le démantèlement des réacteurs nucléaires aura un impact sur la production des déchets radioactifs", explique l'AFCN. "Cela entraînera, notamment, une augmentation des transports de matières radioactives (...) Les déchets hautement radioactifs, quant à eux, seront entreposés sur les sites de nombreuses années avant de pouvoir être stockés définitivement. Non seulement les experts en gestion des déchets devront continuer à utiliser leurs connaissances pour garantir un entreposage sûr, mais ils devront également contribuer à l'évaluation de la sûreté de la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs et/ou à longue durée de vie dans les années à venir." "La Belgique a toujours joué un rôle pionnier dans le développement et l'utilisation des technologies nucléaires", a indiqué la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "Avec l'AFCN, nous disposons d'un régulateur nucléaire fiable qui veille à l'utilisation de toutes les applications et qui est reconnu pour cela dans son pays et à l'étranger (...) Dans un monde où les nouvelles technologies évoluent rapidement, notamment dans le secteur médical, il est important de maintenir à jour notre expertise. Il est donc primordial pour l'AFCN d'acquérir constamment de nouvelles compétences". (Belga)