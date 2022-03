Pas de signes de "réel sérieux" de Moscou dans les négociations

(Belga) Les États-Unis doutent encore du "réel sérieux" de la Russie dans les négociations avec l'Ukraine, a affirmé mardi le secrétaire d'État américain Antony Blinken après l'annonce d'avancées dans les discussions entre Kiev et Moscou à Istanbul.

"Je n'ai rien vu qui puisse suggérer qu'il y a un véritable mouvement parce que nous n'avons pas vu de signes de réel sérieux de la part de la Russie", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse au Maroc. "Mais si l'Ukraine considère qu'il y en a (du mouvement), c'est bien et nous soutiendrons cela", a toutefois nuancé le diplomate américain. La Russie a promis mardi de "radicalement" réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, après des pourparlers russo-ukrainiens "substantiels" à Istanbul. "Il y a ce que dit la Russie et ce que fait la Russie. Nous nous concentrons sur ce qu'elle fait", a avancé M. Blinken, estimant que les Ukrainiens négocient avec "un pistolet littéralement sur leurs têtes". "Ce que fait la Russie, c'est de continuer à brutaliser l'Ukraine et sa population, c'est le cas au moment où nous parlons", a insisté Antony Blinken, à l'issue d'un long entretien avec son homologue marocain Nasser Bourita. Le secrétaire d'État a exhorté la Russie à "mettre fin à son agression maintenant et à retirer ses troupes". (Belga)