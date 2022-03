SNCB: le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord interrompu un temps

Le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord a été interrompu mardi soir pendant environ 50 minutes, entre 18h40 et 19h30 en raison de la présence d'une personne sur les voies, a précisé à Belga Jessica Nibelle, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.





"La personne s'est introduite sur les voies et a escaladé un poteau de caténaire. Nous avons dû couper le courant. La police, les pompiers et nos équipes sont sur place", a détaillé la porte-parole. Vers 19h30, le trafic a pu reprendre sur les voies de 1 à 10. "Les voies 11 et 12 sont toujours à l'arrêt. C'est à cet endroit que se trouve l'individu." Cette longue interruption a provoqué d'importants retards et ceux-ci mettront vraisemblablement du temps à se résorber. Certains trains passant par les voies 11 et 12 ont dû être supprimés, a encore précisé la porte-parole d'Infrabel.