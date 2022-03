Expulsion de diplomates russes: un ancien agent secret russe réagit

L'expulsion de 21 diplomates russes pour espionnage ou menace à la sécurité en Belgique n'est pas vraiment une surprise. C'est en tous cas l'avis de l'ancien agent secret russe et auteur d'une biographie du président russe, Vladimir Fédorovski. Pour lui la Belgique et Bruxelles est "un endroit symbolique pour l'OTAN, et l'Union européenne. Ça doit être lié. Aujourd'hui, on a trois solutions: la guerre mondiale qui n'est pas exclue, la solution des sanctions avec le rideau de fer et la guerre froide qui empire. On mélange la politique réelle et la propagande. Tout ce que j'ai combattu lorsque j'étais sous Gorbatchev est détruit. On est entré dans la période de tous les dangers."

Enfin dernière solution, Vladimir Fedorovski pense que la troisième solution est celle prise par le président français, Emmanuel Macron: "Avec une désescalade et ce qui se passe actuellement en Turquie" où des négociations ont lieu entre délégation russes et ukrainiennes.