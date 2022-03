Le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord totalement rétabli

(Belga) Le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord a été totalement rétabli mardi soir aux alentours de 19h45 à la suite de la présence d'une personne sur les voies, a précisé à Belga Jessica Nibelle, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.

"La personne s'est introduite sur les voies et a escaladé un poteau de caténaire. Nous avons dû couper le courant", a encore ajouté la porte-parole. Le trafic des trains passant par la gare du Nord a donc dû être totalement interrompu entre 18h40 et 19h30. Vers 19h30, le trafic a pu reprendre sur les voies de 1 à 10. Les voies 11 et 12 étaient quant à elles toujours à l'arrêt, le temps d'évacuer l'individu. Ce qui a été fait un quart d'heure plus tard. "Au total, 80 trains été touchés par cette interruption. 15 trains ont dû être supprimés et cela représente au moins 2.000 minutes de retard cumulés", a détaillé la porte-parole d'Infrabel. Les incidents sur le tronçon Nord-Midi à Bruxelles provoquent irrémédiablement des perturbations sur l'ensemble du réseau puisque un train national sur trois passe par Bruxelles, a fait savoir la porte-parole. Les retards mettront du temps à se résorber dans le courant de la soirée. (Belga)