Les navettes fluviales de retour à Liège pour la saison 2022

(Belga) La saison redémarre pour les navettes fluviales, à Liège. Les bateaux vont à nouveau lever l'ancre le 2 avril prochain jusqu'au dimanche 6 novembre inclus, a indiqué mardi la province de Liège par communiqué de presse.

En 2019, pas moins de 41.000 passagers avaient embarqué dans les navettes. Ce 2 avril, le "Vauban" et l' "Atlas V" s'élanceront donc une nouvelle fois sur le bief de la Meuse liégeoise du Pont de Fragnée jusqu'à Coronmeuse, en passant par la Belle-Liégeoise, l'Aquarium, le Grand Curtius et le quai Godefroid Kurth. "En raison des travaux toujours en cours à hauteur du futur éco-quartier de Coronmeuse, l'arrêt en face des Halles des Foires reste toutefois inaccessible. Néanmoins les bateaux effectueront le circuit complet afin de proposer la possibilité d'une 'croisière' d'une heure", précise la province. Il y aura donc cinq haltes au lieu des six habituelles. Chaque arrêt est desservi régulièrement dans les deux sens (vers Fragnée et vers Coronmeuse). En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci n'ont pas changé. Le prix du premier arrêt est de deux euros et d'un euro pour les arrêts suivants. Des tickets journaliers et des abonnements mensuels sont disponibles également. Les titres de transport s'achètent à bord du bateau. (Belga)