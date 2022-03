Invasion de l'Ukraine - Washington évoque un "repositionnement" des forces russes près de Kiev

(Belga) Les forces russes autour de Kiev ont entamé un "repositionnement" mais "pas un vrai retrait", a affirmé mardi le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby.

"Nous pouvons confirmer que nous avons vu un petit nombre" de troupes "commencer à se repositionner", a-t-il dit devant la presse. Mais "nous devons être prêts à voir une offensive majeure contre d'autres zones d'Ukraine" et "cela ne signifie pas que la menace contre Kiev soit terminée", a-t-il prévenu. "La grande majorité des forces qu'ils ont massées près de Kiev sont encore là", a précisé John Kirby, "c'est un repositionnement, pas un vrai retrait". Selon lui, "la Russie n'a pas réussi à remplir son objectif qui était de prendre Kiev, elle n'a pas réussi à remplir son objectif qui était de prendre le contrôle de l'Ukraine, mais elle peut encore infliger des violences massives au pays, y compris à Kiev". "Nous devons être lucides sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain et personne ne devrait être dupe des annonces de la Russie", a dit de son côté Kate Bedingfield, une porte-parole de la Maison Blanche. Moscou a promis mardi de "radicalement" réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, après des pourparlers russo-ukrainiens "substantiels" à Istanbul.