3 millions de cigarettes saisies dans un hangar de contrebande à Auvelais: les "travailleurs" dormaient sur place

Les services de recherche de la douane ont effectué une saisie impressionnante hier soir. Un contrôle s'est déroulé à Auvelais en province de Namur. Sur place, les douaniers constate une véritable fabrique illégale de cigarettes. Un entrepôt immense, des machines de production et des kilos de tabac : au total, 3 millions de cigarettes ont été saisies. "On a découvert un site en pleine production", explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, contactée par nos soins. "Une chaine de montage pour les cigarettes, des emballages... Les machines, à plein régime, produisent des dizaines de milliers de cigarettes de façon régulière. Ces machines produisent très vite de très grandes quantités de cigarettes."

Cette année, il s'agit de la deuxième fabrique de cigarettes démantelée en Belgique. Ces découvertes sont assez fréquentes chez nous parce que les équipes de douanes enquêtent activement, mais aussi parce qu'il existe une réelle concurrence qui pousse les fraudeurs à produire plus. "Les pays limitrophes (France, Royaume-Uni), ont augmenté le prix de leurs cigarettes, et donc cela créée une concurrence assez importante, et cette production qui se fait sur notre territoire", poursuit la porte-parole.

Dans ce cas-ci, il s'agissait d'un réseau européen dont les racines se trouvent en Europe de l'Est. Douze personnes ont été arrêtées, toutes originaires des pays de l'Est. Elles logeaient sur place, dans des chambres aménagées.