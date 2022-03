Trump appelle Poutine à dévoiler des informations sur le fils du président américain Joe Biden

Donald Trump a appelé le président russe Vladimir Poutine, en pleine guerre en Ukraine, à dévoiler de potentielles informations compromettantes dont il disposerait sur le fils du chef de l'Etat américain Joe Biden, Hunter.



L'ancien président républicain revient ainsi sur des accusations qu'il a maintes fois répétées, notamment lors de sa campagne pour la présidentielle de 2020, et qui ont été démenties par l'intéressé.



Hunter Biden est l'une des cibles favorites de Donald Trump. Le camp Trump a régulièrement critiqué le fait que ce fils turbulent ait eu des intérêts économiques en Ukraine et en Chine au moment où son père était vice-président de Barack Obama (2009-2017).



Dans une interview diffusée mardi par l'émission "Just the News" du média "Real America's Voice", M. Trump assure que l'épouse d'un maire de Moscou a donné 3,5 millions de dollars à Hunter Biden et sa "famille".



"C'est beaucoup d'argent. Elle lui a donné 3,5 millions de dollars et je pense que Poutine aurait la réponse à ça. Je pense qu'il devrait la rendre publique", a dit M. Trump.



"Je pense que nous devrions connaître cette réponse", a-t-il ajouté lors de cette interview réalisée, selon ses présentateurs, dans sa résidence en Floride.

Une procédure historique en destitution



Donald Trump avait déjà demandé à Joe Biden, lors d'un débat avant la présidentielle, "pourquoi, par curiosité, la femme du maire de Moscou a donné 3,5 millions de dollars à votre fils".



"Ce n'est pas vrai", avait répondu le démocrate.



Donald Trump a par le passé accusé Joe Biden d'avoir obtenu le limogeage d'un procureur ukrainien pour protéger de poursuites pour corruption une entreprise gazière, Burisma, car son fils siégeait alors au conseil d'administration du groupe.



Cette "affaire ukrainienne" avait valu à Donald Trump une procédure historique en destitution, après avoir été accusé par l'opposition démocrate d'avoir abusé de ses fonctions présidentielles en faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son rival politique et les activités commerciales de son fils.



Il avait finalement été acquitté par le Sénat.