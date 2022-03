Plus de 7.000 réfugiés ukrainiens ont voyagé gratuitement sur le réseau SNCB

(Belga) Pour la période du 4 au 28 mars, un total de 7.181 réfugiés en provenance d'Ukraine ont été signalés sur l'ensemble du réseau ferroviaire de la SNCB, a indiqué le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet en commission de la Chambre.

La majorité des réfugiés, entre 80 et 90%, arrivent par Bruxelles-Midi, d'où ils peuvent facilement être dirigés vers le centre d'enregistrement du Heysel. Les principales gares concernées en Belgique par leur arrivée sont celles de Bruxelles-Midi et de Liège-Guillemins. Dans ces deux gares importantes, la SNCB a mis à disposition un espace pour l'accueil et l'information des réfugiés. Depuis le 1er mars, les réfugiés ukrainiens peuvent voyager gratuitement sur le réseau SNCB, ainsi qu'à bord des trains transfrontaliers depuis/vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Pour ce faire, ils doivent présenter le billet allemand DB "Helpukraine" et/ou leur passeport/carte d'identité ukrainienne, ou autre document probant. (Belga)