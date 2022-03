Les cas de cancer de la peau en forte augmentation: "45.000 nouveaux cas par an, quasiment le double en 2030"

Ce n'est pas le plus meurtrier, mais c'est le plus fréquent en Belgique : dans le RTL Info 13h, nous recevions le Docteur Anne Boucquiau, directrice médicale de la Fondation contre le cancer, pour parler du cancer de la peau.

Alix Battard : Le soleil, ça reste l'ennemi numéro 1 contre notre peau ?

Anne Boucquiau : Oui, les ultraviolets sont une des causes tout à fait reconnu des cancers de la peau. C'est effectivement le cancer le plus fréquent et en plus ils sont en très forte augmentation. On estime qu'il y a environ 45.000 nouveaux cas de cancers de la peau, par an et d'ici 2030, on passerait à 80.000, soit presque un doublement.

A.Ba : Ce sont d'ailleurs les seuls cancers qui ont eu une si forte augmentation ces dernières années, à quoi cela est dû ?



A.Bo : C'est dû principalement à nos comportements. On s'expose au soleil de manière fréquente, on va en vacances pour rechercher ce soleil, il y a également beaucoup d'activités extérieures. Tout cela vient augmenter le nombre d'expositions aux ultraviolets qui s'accumulent au fil des années. Cela ne disparait pas, on ne remet pas le compteur à zéro chaque année. On a un "capital-soleil" qui s'épuise petit à petit. Les bancs solaires sont également une source d'exposition très intense et cela peut être extrêmement dommageable pour la peau.

A.Ba : Si même à l'ombre on est sujet aux ultraviolets, que faire pour s'en protéger ?



A.Bo : Tout d'abord, il faut être à l'extérieur, car on en a besoin, mais surtout rechercher l'ombre. Même à l'ombre, on a des ultraviolets par le sol ou latéralement, mais il y a moins d'inquiétude à avoir. Ensuite, on peut porter des vêtements et des lunettes qui protègent contre les UV, et enfin la crème solaire : parfois, on la met en premier à tort. Elle est efficace, mais ça n'est pas le premier conseil. Les jeunes, les enfants, ont des peaux beaucoup plus fragiles, à risque, donc il faut les protéger efficacement.



En 2019, le cancer de la peau représentait 40% de tous les cancers (invasifs) enregistrés en Belgique, loin devant le cancer du sein (10%), de la prostate (9%), du poumon (8%) et de l'intestin (7%). Au total, 45.733 nouveaux cas de cancers de la peau ont ainsi été diagnostiqués.

Une personne sur cinq sera confrontée à un cancer de la peau avant l'âge de 75 ans, pointe la Fondation contre le cancer, qui tire la sonnette d'alarme face à une forte augmentation des cas au cours des dernières décennies.