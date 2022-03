Rallye vélo solidaire à Liège: des élèves et des professeurs se mobilisent pour aider les victimes des inondations

A Liège, l'Institut Don Bosco a décidé d'organiser un rallye vélo entre toutes les écoles Don Bosco du pays. L'objectif est de récolter des fonds pour les sinistrés des inondations.



Une quarantaine de cyclistes sont partis ce mercredi matin de l’institut Don Bosco de Laveu. Le groupe est composé d'élèves et de professeurs. Ils feront un parcours jusqu’à Ostende pour relier les différentes écoles Don Bosco. Ils effectueront différentes escales dans les différentes implantations salésiennes (Don Bosco), comme à Remouchamps, Huy et Tournai. Il s'agit d'un rallye solidaire pour aider les victimes des inondations de juillet dernier.



"On avait déjà fait ça pour le Télévie. On est reparti sur le même principe pour aider les écoles sinistrées, dont Don Bosco de Verviers qui a vraiment été impactée par les inondations", explique Christophe Parotte, professeur d'éducation physique. L'objectif est de remettre un chèque de plusieurs milliers d’euros à cette école.