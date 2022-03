NEIGE, PLUIE et GRÊLE attendues dans les prochaines heures: retour à un temps hivernal

C'est donc un grand écart qu'on va connaître au niveau des températures. Finie la météo presqu'estivale de la semaine dernière. Le thermomètre va littéralement chuter dès jeudi avec un retour du froid, du gel, et même de la neige à certains endroits.

C'est bien de la neige qui pourrait tomber jeudi et vendredi dans le courant de la journée. "A partir de demain (jeudi), ca va encore se refroidir. On va vraiment retrouver un temps hivernal pour finir cette semaine," explique notre présentatrice météo Vanessa Matagne. "On va perdre 4 à 5 degrés si on compare à aujourd'hui. Beaucoup de nuages, de la pluie mais pas seulement. Un petit peu de neige fondante est possible dans le courant de la journée (de jeudi)."

Rien de comparable à ce qui nous attend vendredi. "De fortes précipitations de pluie, de grêle, de neige", évoque encore Vanessa Matagne. "On pourrait avoir 5 à 10 centimètres de neige sur certaines régions, surtout sur la moitié Sud du pays. Vendredi matin, de la neige est possible sur le Centre et le Nord." Une forte dépression et de l'air polaire sont à l'origine de cette météo.

Météo détaillée



Jeudi, une zone de précipitations, avec de la pluie et de la neige fondante, transitera du nord-ouest vers le sud-est du pays. De la neige sera possible sur les sommets de l'Ardenne. Dans l'ouest, le temps deviendra rapidement sec avec de larges éclaircies mais des averses seront possibles plus tard. Il s'agira principalement d'averses de pluie mais un peu de neige fondante ou de grésil ne sont pas exclus, selon l'IRM. Les maxima seront compris entre 2°C en Hautes Fagnes et 7°C dans l'ouest.

Durant la matinée de vendredi, la nébulosité sera très abondante avec, en plaine, des précipitations de pluie ou de neige fondante, voire de neige sous les plus fortes averses. En Ardenne, il s'agira de neige fondante ou de neige et une accumulation sera possible. Ce sera également le cas temporairement en plaine. Dans l'après-midi, un temps plus sec avec quelques éclaircies sera possible à partir du nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront autour de -2°C en Hautes Fagnes, autour de 0 ou 1°C dans le centre et de 4 ou 5°C en région côtière.