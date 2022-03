Le télescope Hubble détecte la plus lointaine étoile jamais observée

Le télescope spatial Hubble a détecté la plus lointaine étoile jamais observée: baptisée Earendel, sa lumière a voyagé durant 12,9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous.

Rivalisant avec les plus grosses étoiles connues, les scientifiques estiment que sa masse équivaut au moins à 50 fois celle de notre Soleil, et qu'elle est des millions de fois plus lumineuse que lui.

L'étoile détenant le précédent record avait elle aussi été observée par Hubble, en 2018. Mais cette dernière existait dans un Univers alors vieux de 4 milliards d'années, contre seulement environ 900 millions d'années après le Big Bang pour Earendel, selon les chercheurs.

La découverte a été publiée mercredi dans la prestigieuse revue scientifique Nature.

"Au départ, on n'y croyait presque pas", a raconté dans un communiqué l'auteur principal de ces travaux, Brian Welch, de l'université Johns Hopkins à Baltimore, aux Etats-Unis.

C'est lui qui a eu le privilège de nommer cet astre: Earendel signifie "étoile du matin" en vieil anglais.

L'étoile "existait il y a tellement longtemps qu'il se pourrait qu'elle n'ait pas été composée des mêmes matières premières que les étoiles autour de nous aujourd'hui", a expliqué le chercheur.

"Etudier Earendel livrera une fenêtre sur une période de l'Univers dont nous ne sommes pas familiers, mais qui a conduit à tout ce que nous connaissons aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Cette étoile sera ainsi une cible de choix pour le nouveau télescope spatial James Webb, actuellement en cours de calibrage dans l'espace. James Webb observera cette nouvelle étoile dès cette année, a précisé dans un communiqué l'Agence spatiale européenne (ESA), qui opère le télescope avec la Nasa.

Tout comme le bruit d'un objet qui s'éloigne s'assourdit, l'onde lumineuse s'étire peu à peu et passe de la fréquence visible à l'oeil nu, à celle de l'infrarouge.

Contrairement à Hubble, qui n'a qu'une petite capacité infrarouge, James Webb opérera lui uniquement dans ces longueurs d'ondes, permettant de remonter plus loin encore.

Jusqu'ici, seuls des groupes d'étoiles avaient pu être observés à une telle distance, sans pouvoir distinguer un astre en particulier.

Mais Earendel a bénéficié d'une aide cosmique: un phénomène appelé lentille gravitationnelle. Un amas de galaxies, situé entre nous et l'étoile, agit comme une loupe amplifiant la lumière de l'objet.

L'ESA compare cet effet aux ondulations à la surface de l'eau, qui par beau temps peuvent créer des faisceaux lumineux amplifiés sur le sol d'une piscine.

Cet alignement, rare, devrait perdurer durant les années à venir, selon les astronomes.