Invasion de l'Ukraine - Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol jeudi pour évacuer des civils

(Belga) Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi soir un "régime de silence", soit un cessez-le-feu local, à partir de 10H00 jeudi (09H00 heure belge) dans le port assiégé ukrainien de Marioupol afin d'évacuer des civils.

Cette mesure doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporijia, avec une étape par le port de Berdiansk, sous contrôle russe. "Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe de représentants du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)", a ajouté le ministère dans un communiqué. Le ministère russe demande aussi que Kiev garantisse le "respect inconditionnel" de ce cessez-le-feu local via une notification écrite envoyée à la partie russe, au UNHCR et au CICR avant 06H00 jeudi (05H00 heure belge). Moscou demande aussi que l'armée ukrainienne s'engage à assurer la sécurité des convois de bus qui circuleront le long de l'itinéraire convenu pour ce couloir. L'Ukraine et la Russie se sont accusées à plusieurs reprises de saboter l'évacuation des habitants de Marioupol. Plus récemment, le président français Emmanuel Macron a également insisté, lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, sur une opération d'aide humanitaire pour la ville, encerclée par les troupes russes depuis des semaines. (Belga)