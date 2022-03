Invasion de l'Ukraine - Les négociations se poursuivront de façon virtuelle vendredi, selon Kiev

(Belga) Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se poursuivront virtuellement ce vendredi 1er avril, a annoncé le chef de la délégation ukrainienne, David Arachamija, sur Telegram.

Selon lui, lors des négociations en Turquie en début de semaine, l'Ukraine avait proposé d'organiser une conversation entre les présidents russe et ukrainien, mais la délégation russe a estimé qu'un projet de traité devait d'abord être sur la table. Pour Kiev, une telle conversation ne pourra certainement pas avoir lieu en Russie ou au Bélarus à l'avenir. David Arachamija a également fait l'éloge de l'oligarque russe Roman Abramovich, qui était présent lors des dernières discussions de mardi. Il joue un rôle positif, a confié l'Ukrainien à plusieurs médias. Il fournit un "canal de communication non officiel", qui permet aux gens de s'exprimer dans un langage ordinaire et non diplomatique. Il s'efforce de rester neutre, selon le chef de la délégation ukrainienne. "Bien que nous ne le considérions pas comme une partie neutre, nous pouvons dire qu'il est plus neutre que le côté officiel dans les négociations." À l'issue du dernier cycle de négociations, mardi, la Russie et l'Ukraine s'étaient montrées positives. Dans la foulée, tant Kiev que Moscou ont affirmé qu'aucune percée significative n'y avait été réalisée. (Belga)