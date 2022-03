DIRECT - Guerre en Ukraine: une attaque de roquettes cette nuit contre un dépôt pétrolier ukrainien

Voici les dernières informations concernant la guerre en Ukraine.

07h41 - Pas de "neutralité" de l'Ukraine sans référendum, qui pourrait prendre plusieurs mois

La question de la "neutralité" de l'Ukraine, l'un des points centraux des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre initiée par cette dernière chez sa voisine, ne pourra être réglée que par la tenue d'un référendum, exigeant au moins trois millions de signatures citoyennes et qui pourrait prendre jusqu'à un an, a souligné jeudi dans une interview télévisée l'un des négociateurs ukrainiens, David Arakhamia, cité par les médias britanniques BBC et The Guardian.



Moscou, qui se dit menacée par l'extension de l'Otan, exige des garanties de Kiev assurant que l'Ukraine ne rejoindra pas l'Alliance atlantique et adoptera donc un statut "neutre". Côté ukrainien, on indique analyser la proposition "en profondeur". Mais, a répété M. Arakhamia, il s'agit d'une "question citoyenne, pas politique". Un référendum doit donc être organisé, une "procédure longue qui peut seulement se poser dans un contexte pacifié".

06h00 - Kiev se prépare à de nouveaux combats dans l'Est

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi ne pas croire aux promesses de la Russie de réduire son dispositif militaire en direction de Kiev, et que son armée se préparait à de nouveaux combats dans l'Est de l'Ukraine.



Les propos du dirigeant interviennent alors que Moscou a annoncé pour jeudi une trêve, rapidement taxée de "manipulation" par la vice-Première ministre ukrainienne, dans la ville assiégée de Marioupol, un port stratégique entre la Crimée annexée par la Russie et les territoires contrôlés par les séparatistes prorusses dans l'Est.

04h43 - les conseillers de Poutine craignent de lui dire la vérité, selon le chef du renseignement britannique

Les conseillers du président russe Vladimir Poutine "ont peur de lui dire la vérité" sur sa stratégie de guerre "défaillante" en Ukraine, a affirmé jeudi le directeur des renseignements britanniques.



Vladimir Poutine a "extrêmement mal évalué" l'invasion, a déclaré le directeur de l'agence de renseignement britannique GHQ Jeremy Fleming dans un discours à l'Université nationale australienne de Canberra. "Nous avons vu des soldats russes - à court d'armes et le moral en berne - refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion", a énuméré M. Fleming.

2h55 - Les négociations se poursuivront de façon virtuelle vendredi, selon Kiev



Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se poursuivront virtuellement ce vendredi 1er avril, a annoncé le chef de la délégation ukrainienne, David Arachamija, sur Telegram.



Selon lui, lors des négociations en Turquie en début de semaine, l'Ukraine avait proposé d'organiser une conversation entre les présidents russe et ukrainien, mais la délégation russe a estimé qu'un projet de traité devait d'abord être sur la table. Pour Kiev, une telle conversation ne pourra certainement pas avoir lieu en Russie ou au Bélarus à l'avenir.

2h02 - L'Ukraine signale une attaque à la roquette contre un dépôt pétrolier à Dnipro

Une attaque de roquettes russes a détruit un dépôt de pétrole rempli de carburant à Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a signalé mercredi le chef du conseil régional, Mikola Lukashuk, sur Telegram. Les débris d'une roquette ont également endommagé deux camions-citernes.



L'attaque à la roquette n'a fait ni mort ni blessé. La nouvelle n'a pas pu être confirmée de manière indépendante.

23h26 - Les Russes commencent à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl, selon le Pentagone

Les forces russes commencent à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl, dont elles avaient pris le contrôle dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.



L'armée russe a commencé à se retirer de l'aéroport de Gostomel, au nord-ouest de Kiev, et "Tchernobyl est une autre zone où ils commencent à se repositionner, quittant Tchernobyl pour aller au Bélarus", a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat. "Nous pensons qu'ils sont en train de partir, je ne peux pas vous dire s'ils sont tous partis", a-t-il ajouté.

23h26 - Zelensky sur la réduction annoncée du dispositif russe : "nous ne croyons personne"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi qu'il ne croyait pas aux promesses russes de réduire l'activité militaire et que son armée se préparait à de nouveaux combats dans l'Est du pays.

22h50 - Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol jeudi pour évacuer des civils

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi soir un "régime de silence", soit un cessez-le-feu local, à partir de 10H00 jeudi (07H00 GMT) dans le port assiégé ukrainien de Marioupol afin d'évacuer des civils.



Cette mesure doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporojie avec une étape par le port de Berdiansk, sous contrôle russe.

22h46 - Washington dépeint un Poutine mal informé et en froid avec son état-major

Le président russe Vladimir Poutine est mal informé du déroulement de la guerre en Ukraine, et ses relations avec son propre état-major se sont dégradées, a assuré mercredi la Maison Blanche, sur la foi de renseignements américains déclassifiés.

22h45 - L'Ukraine accuse les forces russes d'avoir tiré des obus au phosphore sur une ville

Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d'avoir tiré mercredi des obus au phosphore sur la petite ville de Marinka, dans l'est de l'Ukraine.



"Les Russes ont encore utilisé des obus au phosphore, aujourd'hui, à Marinka" (dix mille habitants avant le début, le 24 février, de l'invasion russe), a affirmé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavel Kyrylenko "Une dizaine d'incendies (causés par ces obus, NDLR) ont été localisés et ont été maîtrisés par le personnel du Service national des situations d'urgence", a-t-il poursuivi.